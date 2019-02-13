الان تتابع الفيحاء يستضيف الفتح والتعاون يلاقي أحد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
تواصل مباريات الجولة الـ 20 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم غداً بمواجهتين، حيث يلعب الفيحاء مع الفتح على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.
ويدخل الفيحاء المواجهة باحثاً عن الخروج بنقاط المباراة لمسح الصورة السلبية التي ظهر بها في الجولات الأخيرة، ويحتل الفيحاء المركز الـ 14 بـ 16 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الأخير،
في المقابل، يسعى الفتح صاحب المركز الـ 8 بـ 25 نقطة إلى خطف نقاط المباراة، بعد أن حقق انتصاراً مهماً في الجولة الماضية من أمام الشباب بهدف دون مقابل.
وفي القصيم، يستقبل التعاون ضيفه أحد، في مواجهة صعبة على الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.
ويسعى لاعبو التعاون في هذا اللقاء احراز الفوز و التقدم أكثر في سلم الترتيب، في المقابل يأمل أحد في مواصلة النتائج الإيجابية التي حققها في الجولتين الماضيتين، والسعي لتحقيق الفوز للابتعاد عن مناطق الخطورة.
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