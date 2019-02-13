رياضة | مصر تنظم البطولة العربية لرجال الجولف 2020 ..وسحب نسخة 2019 من قطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تنظم البطولة العربية لرجال الجولف 2020 ..وسحب نسخة 2019 من قطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اسند الاتحاد العربى للجولف برئاسة الشيخ فاهم القاسمى تنظيم البطولة العربية للجولف لمنتخبات الرجال نسخة 2019 إلى المغرب .

وجاء هذا الاسناد خلال الاجتماع الاخير والذى أقر سحب تنظيمها رسميا من الدولة المجاورة قطر التى كان مقررا لها استضافة البطولة هذا العام .

كما اسند الاتحاد العربى خلال الاجتماع ذاته إلى مصر تنظيم واستضافة الاشقاء العرب فى نسخة البطولة للعام المقبل 2020 حيث تقام تلك البطولة سنويا .