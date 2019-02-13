رياضة | مفاجآت حول انضمام هازارد ونيمار لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت حول انضمام هازارد ونيمار لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر الصحفي الشهير إدواردو إندا ، مفاجآت من العيار الثقيل المتعلقة بسوق انتقالات ريال مدريد وقال إدواردو إندا في تصريحاته لبرنامج EL Chiringuito الإسباني: لقد كلف إدين هازارد مواطنه تيبو كورتوا بمهمة البحث عن منزل له في مدريد ، ومن الممكن أن يكون منزل جاريث بيل.

وعن حقيقة إصابة إيسكو ، قال إدواردو إندا: غرفة ملابس ريال مدريد تعتقد بأن إيسكو تم استبعاده من الديربي ومن الأبطال، يقولون بأنه ليس مصاب.

وتابع: يمكن أن يكون فينيسيوس جونيور هو مفتاح وصول نيمار إلى ريال مدريد ، لديهم علاقة قوية جدًا.