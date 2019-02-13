رياضة | يحيى يوسف: الفوز على الزمالك دفعة كبيرة في دوري المرتبط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يحيى يوسف: الفوز على الزمالك دفعة كبيرة في دوري المرتبط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر يحيى يوسف مدرب فريق الشباب لكرة اليد بالنادي الأهلي عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الفريق على الزمالك أمس الثلاثاء ضمن منافسات دوري المرتبط للمحترفين.

‎وعدد يحيى يوسف مكاسب الفريق بعد الحصول على نقاط المباراة بعد التعادل مع هليوبوليس في الجولة الماضية، فضلا عن الحصول على دفعة كبيرة في إطار المنافسة على لقب البطولة.

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‎وأشار مدرب الفريق إلى أن الفوز على الزمالك جاء رغم غياب عدد كبير من اللاعبين نتيجة الإصابات، موجها الشكر للاعبين على تحقيق الفوز رغم التأخر في الشوط الأول من المباراة.