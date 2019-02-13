رياضة | السكة الحديد يستضيف دكرنس استعدادا للترقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السكة الحديد يستضيف دكرنس استعدادا للترقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي السكة الحديد، مع نظيره فريق دكرنس، في الثانية والنصف من عصر اليوم الأربعاء، في مباراة ودية، ضمن استعددات الفريقان لدورة الترقي المؤهلة للقسم االثاني.

وكان فريق السكه بقيادة جمال عبد الحميد صعد الى دورة الترقى عن المجموعة السادسة برصيد 59 نقطة ويلتقي يوم السبت المقبل، مع فريق اسكو في الاسبوع الاخير.

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ويلعب السكه في المجموعة الثانية للترقي التي صعدت فرق جولدى ونجمه سيناء والشرقية وأول المجموعة الثامنة.