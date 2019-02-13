رياضة | تشيلسي يفاوض زين الدين زيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلسي يفاوض زين الدين زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن إدارة تشيلسي استقرت بشكل كبير على خليفة المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري في الفترة المقبلة.

ويفكر تشيلسي جديًا في الإطاحة بماوريسيو ساري بعد الخسارة المذلة أمام مانشستر سيتي بنتيجة 6-0 في البريميرليج.

ووفقًا لصحيفة ذا صن الإنجليزية ، فإن إدارة تشيلسي تؤيد وبشدة جلب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لخلافة ماوريسيو ساري ، ليعيدهم مرة أخرى إلى القمة.

وأوضحت الصحيفة أن مستقبل ساري مع تشيلسي على المحك ومرتبط بخيط رفيع للغاية ، وقد نرى إقالته في الأسابيع القليلة المقبلة.

ووضعت إدارة تشيلسي مدرب ريال مدريد السابق زين الدين زيدان كمرشح رئيسي لقيادة سفينة البلوز خلفًا لساري.