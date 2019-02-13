رياضة | توزيع جوائز بطولة القاهرة الكبرى لكمال الأجسام للشركات (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توزيع جوائز بطولة القاهرة الكبرى لكمال الأجسام للشركات (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام اتحاد عام الشركات بتوزيع الجوائز للفائزين ببطولة القاهرة الكبرى للشركات عن عام 2019/2018 في احتفالية كبرى أقيمت بنادي البنك الأهلي تحت إشراف اللواء فخري الدين رئيس النادي.

وفاز فريق الشركة المتحدة للتجارة والتوزيع بالمركز الأول بقيادة المدرب فتحي السيد، بينما حقق فريق المطابع الأميرية المركز الثاني على التوالي، بقيادة المدرب محمد مهران كباكا الذي تم تكريمه من قبل رئيس الاتحاد لصغر سنه، وحصل فريق أسمنت حلوان على المركز الثالث بقيادة فاروق فرغلي.

Advertisements

وحضر توزيع الجوائز رئيس اتحاد كمال الأجسام فتحي فرج والمهندس طارق سعيد رئيس نادى الترسانة، والمهندس تامر جاد الله رئيس نادى الشرقية للدخان، وعلى أبو دنيا، المشرف على نادى مطابع الأميرية.