رياضة | ليفربول يسابق الزمن لتجهيز مدافعه لموقعة البايرن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يسابق الزمن لتجهيز مدافعه لموقعة البايرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسابق فريق ليفربول الانجليزي، الزمن لتجهيز مدافعه ديان لوفرين، لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني، الثلاثاء المقبل، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأصيب الدولي الكرواتي في أوتار الركبة، خلال مواجهة وولفرهامبتون، الشهر الماضي، في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

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وقال يورجن كلوب، مدرب ليفربول، في تصريحات لموقع ناديه :ديان ليس هنا، كما هو حال جو جوميز.

وأضاف كلوب: نحاول تجهيز ديان في أقرب وقت ممكن، للحاق بمواجهة البايرن، سنسابق الزمن من أجل ذلك.

ويغيب المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك عن مواجهة الذهاب بسبب الإيقاف، كما سيغيب جوميز لخضوعه مؤخرا لعملية جراحية، ليصبح جويل ماتيب بمفرده في قلب الدفاع.