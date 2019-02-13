رياضة | راموس يختار صفقة الريال القادمة بين نيمار ومبابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راموس يختار صفقة الريال القادمة بين نيمار ومبابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق باريس سان جيرمان الفرنسي فوزاً ثميناً على حساب مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدفين مقابل لاشئ يوم أمس الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وحمل كيليان مبابي ثقل باريس سان جيرمان وحده في ظل غياب الثنائي الهجومي نيمار دا سيلفا وكافاني بسبب الإصابة.

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وافاد موقع الدون بالون الإسباني أن ريال مدريد لا يزال يدرس التعاقد مع واحد من الثنائي نيمار أو مبابي في الصيف المقبل لتعزيز صفوف الفريق.

واشار الموقع، إلى أن قائد ريال مدريد سيرجيو راموس، يرفض بشدة قدوم نيمار للملكي، في حين يفضل التعاقد مع مبابي كونه أصغر في السن ولديه تحمل على قيادة الفريق وصاحب شخصية قوية بعدما أظهر ذلك أمام الشياطين الحمر يوم أمس.

واكد الموقع، على أن نيمار غير مرحب به في غرف خلع ملابس ريال مدريد لعدم إلتزامه وأداءه غير المنتظم، في حين هناك ترحيب كبير بالتعاقد مع مبابي.