رياضة | مفاجآت في تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام أياكس بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام أياكس بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون فريق ريال مدريد الاسباني ضيفا ثقيلا على أياكس أمستردام الهولندي مساء اليوم الأربعاء في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

وكان فريق ريال مدريد قد تأهل لهذا الدور عقب تصدر مجموعته برصيد 12 نقطة بينما فريق أياكس جاء في المركز الثاني بمجموعته برصيد 12 نقطة خلف بايرن ميونيخ.

وجاءت تشكيلة ريال مدريد المتوقعة وفقا لصحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية كالتالي:

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حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: مارسيلو - سيرخيو راموس - فاران – كارفاخال.

خط الوسط: كروس- كاسيميرو - لوكا مودريتش

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيمه - لوكاس فاسكيز.