شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام أياكس والان مع التفاصيل
السعودية نيوز365 - يستضيف نادي ريال مدريد نظيره أياكس الهولندي، على ملعب أليانز أرينا في العاشرة ،من مساء اليوم الأربعاء ،في ذهاب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وذكرت صحيفية "آس" الإسبانية أن الأرجنتيني سانتياجو سولاري ،المدير الفني للريال، سيعطي الفرصة للمهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور في مباراة اليوم خاصة بعد المستوى الرائع الذي يقدمه اللاعب في الآونة الأخيرة، وبجانبه الفرنسي كريم بنزيما، ولكن لم يحسم سولاري حتى الآن قراره بشأن مشاركة لوكاس فاسكيز أو جاريث بيل.
ويأمل سولاري بالخروج بنتيجة طيبة على ملعبه ووسط جمهوره من أجل تسهيل المهمة في مباراة الإياب على ملعب "سانتياجو برنابيو" .
وجاءت تشكيلة الريال كالتالي :
حراسة المرمى : تيبو كورتوا.
خط الدفاع : راموس، فاران، مارسيلو، كارفخال.
خط الوسط : كاسيميرو، مودريتش، كروس.
خط الهجوم : فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، لوكاس فاسكيز "جاريث بيل".
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