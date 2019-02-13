شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة لاترغب في تنفيذ مطالب إيفان راكيتيتش والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365 – مازال مصير الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط نادي برشلونة الإسباني غامض حتى الأن ،فهناك مايقال أن البرسا ليس لديها نية في تحسين راتب اللاعب الكرواتي ،وتفضل رحيله في الصيف المقبل خلال الميركاتو الصيفي.

وينتهي عقد النجم الكرواتي عام 2021، وكان اللاعب يرغب في تحسين عقده مع النادي الكتالوني، وإذا لم يحدث ذلك فسيفكر في الرحيل، خاصة وأنه رفض الرحيل إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي مقابل 90 مليون يورو.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن راكيتيتش يمتلك العديد من العروض للرحيل عن برشلونة،وأشارت الصحيفة إلى أن إدراة النادي الكتالوني أخبرت اللاعب أنه لن يكون هناك تحسينات أو زيادة في راتبه السنوى مع الفريق.

ويذكر أن راكيتيتيش هو عنصر أساسي في تشكيل إرنيستو فالفيردي المدير الفني للفريق الإسباني، ويرغب اللاعب في الاستمرار في برشلونة.