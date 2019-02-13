ماذا ينتظرك من مباريات في «أربعاء الأبطال»؟

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١٣ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٣٦ ص
يشهد اليوم الأربعاء، عديدًا من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف ملاعب العالم، حيث اليوم الثاني من مباريات الجولة الأولى لذهاب الدوري ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، إذ تُلعب مباراتان من العيار الثقيل كعادة البطولة الأقوى أوروبيًا، الأولى عندما يحل ريال مدريد الإسباني حامل لقب آخر 3 نسخ من بطولة (الشامبيونزليج)، ضيفًا على نظيره آياكس أمستردام الهولندي، وفي الدور نفسه يستضيف توتنهام الإنجليزي نظيره بروسيا دورتموند الألماني، على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزي لندن، كما يلعب الزمالك أمام نظيره نصر حسين داي في الكونفيدرالية.
- دوري أبطال أوروبا توتنهام هوتسبير x بوروسيا دورتموند - الساعة العاشرة مساءً. أياكس أمستردام x ريال مدريد - الساعة العاشرة مساءً. - كأس الكونفيدرالية الإفريقية نكانا x الهلال – الساعة الثالثة عصرًا. أشانتي كوتوكو x زيسكو يونايتد – الساعة الثالثة عصرًا. الرجاء الرياضي x أوثو دويو
أياكس أمستردام x ريال مدريد - الساعة العاشرة مساءً.
- كأس الكونفيدرالية الإفريقية
نكانا x الهلال – الساعة الثالثة عصرًا.
أشانتي كوتوكو x زيسكو يونايتد – الساعة الثالثة عصرًا.
الرجاء الرياضي x أوثو دويو – الساعة السادسة مساءً.
ساليتاس x النجم الساحلي – الساعة السادسة مساءً.
بيترو أتلتيكو x جور ماهيا – الساعة السادسة مساءً.
نهضة بركان x حسنية أغادير – الساعة التاسعة مساءً.
النادي الصفاقسي x إينوجو رينجرز – الساعة التاسعة مساءً.
الزمالك x نصر حسين داي – الساعة التاسعة مساءً.
- دوري كأس الأمير محمد بن سلمانالحزم x الباطن - الساعة الثالثة عصرًا
الاتفاق x الفيصلي - الساعة الخامسة مساءً.
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