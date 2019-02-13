انت الان تتابع ماذا ينتظرك من مباريات في «أربعاء الأبطال»؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٣ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٣٦ ص

يشهد اليوم الأربعاء، عديدًا من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف ملاعب العالم، حيث اليوم الثاني من مباريات الجولة الأولى لذهاب الدوري ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، إذ تُلعب مباراتان من العيار الثقيل كعادة البطولة الأقوى أوروبيًا، الأولى عندما يحل ريال مدريد الإسباني حامل لقب آخر 3 نسخ من بطولة (الشامبيونزليج)، ضيفًا على نظيره آياكس أمستردام الهولندي، وفي الدور نفسه يستضيف توتنهام الإنجليزي نظيره بروسيا دورتموند الألماني، على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزي لندن، كما يلعب الزمالك أمام نظيره نصر حسين داي في الكونفيدرالية.

- دوري أبطال أوروبا توتنهام هوتسبير x بوروسيا دورتموند - الساعة العاشرة مساءً. أياكس أمستردام x ريال مدريد - الساعة العاشرة مساءً. - كأس الكونفيدرالية الإفريقية نكانا x الهلال – الساعة الثالثة عصرًا. أشانتي كوتوكو x زيسكو يونايتد – الساعة الثالثة عصرًا. الرجاء الرياضي x أوثو دويو