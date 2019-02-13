انت الان تتابع متحدث بيراميدز للأهلى: هل ستلتزموا ببيانكم التاريخى؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ١٣ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ ص
علَق أحمد عفيفي، المتحدث باسم نادي بيراميدز على آخر تطورات مباراة فريقه أمام الأهلي المنتظرة خلال نهاية شهر فبراير الجاري، متساءلًا: «هل سليتزم الأهلي بالبيان المسمى بالتاريخي ولن يخوض مباراة الكأس أم سيشارك؟ نحن ننتظر إجابة هذا السؤال». وأعلنت لجنة المسابقات، التعديل الجديد في مواعيد بعض مباريات الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر، بعد إغلاق عدد من الاستادات بسبب كأس الأمم الإفريقية، وعودة الإسماعيلي لاستكمال البطولة الإفريقية، حيث قررت لجنة المسابقات إقامة مباراة الأهلي مع بيراميدز في دور الـ16 من بطولة كأس مصر يوم 28 فبراير الجاري.
وأضاف عفيفي في تصريحات لبرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد، أن ما يهم ناديه الآن هو تحقيق مطلبه، مشيرا إلى استعداده لمواجهة الأهلي غدًا إذا تطلب الأمر، لكن ما يطلبه هو أن تكون الأمور بما تحقق تكافؤ الفرص بين جميع الأندية. وتابع: «بيان الأهلي لا يعنينا فنحن نتعامل مع القرارات ولم نرد
وأضاف عفيفي في تصريحات لبرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد، أن ما يهم ناديه الآن هو تحقيق مطلبه، مشيرا إلى استعداده لمواجهة الأهلي غدًا إذا تطلب الأمر، لكن ما يطلبه هو أن تكون الأمور بما تحقق تكافؤ الفرص بين جميع الأندية.
وتابع: «بيان الأهلي لا يعنينا فنحن نتعامل مع القرارات ولم نرد إلا على قرارات اتحاد الكرة فقط، وأرى أن الجبلاية انحاز للعقل وليس بيراميدز».
وواصل: «مباراة الدور الثاني من المفترض أن تكون بدون جماهير، الدور الأول أقيمت بهذا الشكل، وفقًا لمبدأ تكافؤ الفرص الذي نسعى لتحقيقه وتطبيقه على الجميع».
بدوره قال شريف فؤاد، المتحدث الرسمي للأهلي، في تصريحات لـ"التحرير"، إن النادي ينتظر وصول فاكس رسمي من اتحاد الكرة بموعد المباراة، وسيعقد اجتماع مجلس إدارة لمناقشة هذا الأمر وتحديد الرد المناسب على القرار.
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