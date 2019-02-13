الان تتابع أحدث إحصائيات وأخبار ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أجريت حتى الأن 154 مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويتصدر فريق الهلال ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة، من 20 مباراة لعبها، فاز في 15 منها وتعادل في 4 وخسر مباراة واحدة.

فيما سجل لاعبو الهلال 51 هدفا، ومني مرماهم بعدد 22 هدفا، فيما يبقى لاعب الهلال الفرنسي بافيتمبي غوميز هداف الدوري حتى الأن، مساهما في تسجيل 23 هدفًا مع الهلال حتى الآن إذ سجل 16 هدفًا وصنع 7 أهداف أخرى، ومحققا رقما قياسيا بأنه اللاعب الأجنبي الأكثر مساهمة لفريقه في الأهداف في موسم واحد.

وتغلب الهلال، مساء أمس، على فريق القادسية برباعية مقابل هدف واحد، افتتحها اللاعب نواف العابد، في حين داعب الأمير محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال، والد اللاعب نواف العابد، حينما التقى به عقب مباراة الفريق ضد القادسية، قائلًا: “ما في نواف آخر؟”، في إشارة لاستفادة الزعيم القوية من اللاعب.

افتتح نواف العابد التسجيل بعد 34 دقيقة حين تسلم تمريرة رائعة من غوميز وراوغ الحارس الأسترالي جاك دونكان قبل أن يهز الشباك.

أما جناح الفريق المخضرم هتان باهبري، فقال إن اللاعبين شعروا بالخوف بعد هدف القادسية خلال المباراة الأخيرة، وكشف في الوقت نفسه، عن أنه يحتاج إلى بذل 200% من المجهود يتمكن من البقاء ضمن التشكيلة الأساسية للفريق، نظرا لتواجد أكثر من لاعب في نفس مركزه.

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وعن اللعب العنيف، فبلغ عدد البطاقات الصفراء التي ظهرت طوال مباريات الدوري 587 بطاقة، أما البطاقات الحمراء فبلغ عددها 42 بطاقة فقط، جاءت 36 بطاقة منها من نصيب لاعبي الهلال المتصدر.

ويحتل فريق النصر المركز الثاني في ترتيب دوري الامير محمد بن سلمان برصيد 43 نقطة، منافسا بقوة على الصدارة، حيث لعب 20 مباراة، فاز في 13 منها وتعادل في 4، متساويا مع الهلال، وتلقى هزيمة في 3 مباريات، وسجل لاعبوه 40 هدفا، ومنيت شباكه بـ19 هدف فقط.

ويأتي ثالثا في ترتيب دوري الامير محمد بن سلمان فريق الأهلي، برصيد 36 نقطة، يليه فريق الشباب رابعا برصيد 34 نقطة، وفي المركز الخامس ياتي الوحدة برصيد 31 نقطة.

فيما يتذيل ترتيب دوري الامير محمد بن سلمان فريق أحد برصيد 12 نقطة، من 19 مباراة لعبها، فاز في 3 منها وتعادل في مثلها، بينما تلقى هزيمة في 13 مباراة.

ويسبقه في المركز الخامس عشر فريق الاتحاد، الذي قدم نتائج سيئة مع انطلاقة الدوري، وبات مهددا بالخروج من الترتيب، ويمتلك الاتحاد 15 نقطة في رصيده من لعب 19 مباراة، فاز في 3 منها، وتعادل في 5 مباريات آخرها أمام التعاون، وتلقى 11 هزيمة.