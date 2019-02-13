كافاني سيكون مفتاح سان جيرمان للتعاقد مع كوتينيو !

كشفت صحيفة “Le 10sport” الفرنسية بأن الدولي البرازيلي فيليبي كوتينيو متوسط ميدان فريق برشلونة الإسباني قد ينتقل للعب في صفوف باريس سان جيرمان، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وكان فيليبي كوتينيو ابن 26 عامًا قد انتقل للعب في فريق برشلونة خلال سوق الانتقالات الشتوية عام 2018، قادمًا من ليفربول الإنجليزي.

ولكنه حتى الآن لم يظهر بالشكل المنتظر منه، خاصةً بعدما دفع برشلونة أموالاً عديدة للتعاقد معه، حيث قدّرت صفقته بـ 135 مليون يورو تقريبًا.

وأشارت الصحيفة الفرنسية أن إدارة باريس سان جيرمان ستسعى للتعاقد مع فيليبي كوتينيو في الصيف المقبل، لتعزيز الفريق الباريسي.

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وأكملت الصحيفة أن من المتوقع رحيل فيليبي كوتينيو بعد أدائه الباهت مع برشلونة، لذلك ستنتظر إدارة سان جيرمان حتى الصيف لخطف اللاعب البرازيلي.

وأوضحت الصحيفة أن فيليبي كوتينيو سيكون أفضل خيار له هو التواجد في سان جيرمان، أولاً لتواجد صديقه المقرب نيمار دا سيلفا هناك، مما سيسهل الأمور عليه، وثانيًا والأهم هو إمكانية بيع الأوروجواني إدينسون كافاني في الصيف المقبل الذي سيكون مفتاح مسؤولو النادي للتعاقد مع النجم البرازيلي كوتينيو.

الجدير بالذكر أن كوتينيو قد شارك مع برشلونة هذا الموسم في 33 مباراة، ونجح في إحراز 8 أهداف، وصناعة خمسة آخرين.