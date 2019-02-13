لاسارتي يعلن التحدي بعد سقوط الأهلي أمام سيمبا

رفض المدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني لفريق الأهلي المصري، نغمة الإحباط بعد الخسارة أمام سيمبا التنزاني بهدف نظيف أمس الثلاثاء، بالجولة الرابعة للمجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا معلنا التحدي بتأهل الفريق الأحمر عبر هذه المجموعة.
ورغم الخسارة لا يزال الأهلي في صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، ويحل سيمبا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، وخلفه شبيبة الساورة بـ5 نقاط، في حين يتذيل فيتا كلوب الترتيب برصيد 4 نقاط.
وقال لاسارتي في تصريحات صحفية قبل العودة من تنزانيا: "خسرنا من سيمبا ولكننا نملك فرصاً كبيرة في التأهل لدور الثمانية، وهدفنا الفوز على فيتا كلوب الكونغولي وشبيبة الساورة الجزائري في الجولتين الأخيرتين للتأهل".
وأضاف: "لم نلعب بشكل سيئ أمام سيمبا ولكن التوفيق حالف الفريق التنزاني بفضل عوامل الطقس وارتفاع الرطوبة وأيضاً السقوط المتكرر من لاعبي الفريق التنزاني".
وواصل: "دعونا نغلق ملف هذه المباراة ونركز على مباريات الدوري المقبلة لحين مواجهتي فيتا كلوب والساورة في شهر مارس المقبل".
وتعود بعثة الأهلي من تنزانيا، اليوم الأربعاء ، بعد رحلة طيران شاقة تستغرق أكثر من 8 ساعات.
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