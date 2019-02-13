الغاني لارييا يسجل ظهوره الأول مع الأندية المصرية

ستكون مواجهة الزمالك المصري ونصر حسين داي الجزائري، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، اللقاء الأول للحكم الغاني دانيال لارييا، مع الأندية والمنتخبات المصرية.

ويتكون الطاقم التحكيمي للمباراة من الغاني دانيال لارييا، حكم ساحة، ويعاونه أبيل بابا من نيجيريا، مساعدا أول، وسوريو فاتسوان من ليسوتو مساعد ثان، والحكم الرابع ساليسيو بشير من نيجيريا.

الحكم الغاني من مواليد 11 سبتمبر 1987، وحصل على الشارة الدولية في 2014.

وأدار في الدوري الغاني الموسم الماضي، 5 مباريات فقط، أشهر خلالها 15 بطاقة صفراء، ولم يشهر أي بطاقة حمراء، واحتسب ضربة جزاء واحدة.

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وأدار دانيال لاريا في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية 3 مباريات في 2019.

في دوري الأبطال أدار مباراة سونديب بطل النيجر وزيسكو يونايتد الزامبي، وفاز الأخير بهدفين مقابل هدف في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

كما أدار مباراة الوداد البيضاوي المغربي وجراف دي داكار السنغالي التي فاز بها الوداد بهدفين نظيفين في ذهاب دور الـ32.

وفي الكونفدرالية الإفريقية أدار مباراة الصفاقسي التونسي مع فريق فايبرز الأوغندي في إياب دور الـ32 مكرر والتي أقيمت في تونس، وفاز بها الفريق التونسي بثلاثية نظيفة.