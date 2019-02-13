شكرا لقرائتكم خبر عن «اتحاد السلة» يعلن جدول الأدوار النهائية للدوري الممتاز «Play offs» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

أعلن الاتحاد السعودي لكرة السلة جدول مباريات ونظام الأدوار النهائية لبطولة الدوري الممتاز لكرة السلة (Play offs)، التي تشارك فيها الأندية أصحاب المراكز من الأول إلى السادس حسب جدول ترتيب الدور التمهيدي للبطولة.

وانقسمت الأدوار النهائية إلى ثلاث مراحل بنظام خروج المغلوب، حيث يلعب الدور ربع النهائي بنظام الذهاب والإياب، ويقام الدور نصف النهائي والمباراة النهائية بنظام التجمع وسيحدد الاتحاد مكان إقامتها لاحقاً.

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وتبدأ مرحلة ربع النهائي يوم السبت الموافق 1440/7/16، بمواجهة صاحب المركز الثالث مع صاحب الترتيب السادس، في حين يواجه صاحب المركز الرابع نظيره الخامس، ويتأهل الفائزان في مباراتين من ثلاث مواجهات للدور التالي.

وفي مرحلة نصف النهائي التي تبدأ يوم (الثلاثاء) الموافق 1440/8/4، يلعب صاحب المركز الأول في الدوري مع الفائز من مواجهات صاحبي المركزين الرابع والخامس، في حين يواجه المركز الثاني الفائز من مواجهات صاحبي الترتيب الثالث والسادس ويتأهل الفائزان في مباراتين من ثلاث مواجهات للمباراة النهائية بنظام التجمع.

وتقرر أن تقام المباراة النهائية يوم (السبت) الموافق 1440/8/8، حيث سيتوج المركز الأول بكأس البطولة والميداليات الذهبية وجائزة مالية، ويحصل صاحب المركز الثاني على الميداليات الفضية وجائزة مالية، فيما يحصل المركز الثالث على الميداليات البرونزية.