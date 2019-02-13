شكرا لقرائتكم الأهلى يصل القاهرة بعد الخسارة أمام سيمبا التنزانى بدورى أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت منذ قليل بعثة النادى الأهلي إلى القاهرة قادمة من تنزانيا بعد الخسارة من سيمبا التنزاني بهدف نظيف بالملعب الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام.

مباراة الأهلى وسيمبا وكانت بعثة الأهلي قد غادرت تنزانيا في الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة وتخلل الرحلة ٤٥ دقيقه ترانزيت في كينيا. Advertisements

مباراة الأهلى وسيمبا وخسر الأهلي من سيمبا بهدف نظيف في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكن بطل مصر مازال يتربع علي قمة المجموعة الرابعة برصيد ٧ نقاط يليه سيمبا برصيد ٦ نقاط ثم شبيبة الساورة الجزائري برصيد ٥ نقاط وأخيرا فيتا كلوب الكونغولي برصيد ٤ نقاط.

الأهلى وسيمبا هدف سيمبا فى الأهلى

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