شكرا لقرائتكم إبراهيم عبد الخالق ومحمود رضا آخر العنقود بالقائمة الافريقية للإسماعيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أستقر البلجيكى سيدومير المدير الفنى لفريق الإسماعيلى على قيد الثنائى إبراهيم عبد الخالق ومحمود رضا بالقائمة الأفريقية للدراويش .

وكان مجلس إدارة الاسماعيلى قد أرسل خطاباً للاتحاد الأفريقى الكاف يطلب فيه استكمال قائمة الفريق بعد صدور قرار برفع الإيقاف عن الإسماعيلى وعودته لمنافسات دورى أبطال أفريقيا، لاسيما أن قائمة الدراويش تضم 28 لاعباً فقط ويحق للفريق إضافة لاعبين لاستكمال القائمة.

وسجل الإسماعيلى الرباعى أسامة إبراهيم وشيلونجو ومارشال ومحمود دونجا فى القائمة الأفريقية للدراويش قبل قرار الاستبعاد فى 23 يناير الماضى، وفضل سيدومير فى الوقت الراهن قيد الثنائى إبراهيم عبد الخالق والحارس محمود رضا للحاجة لجهودهم واستبعاد التنزانى يحيى زايد من القيد الافريقى فى ظل الوفرة العديدة فى مركزه .

وعاد الإسماعيلى إلى دور المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا عقب سقوط العقوبة التى وُقعت ضده بالاستبعاد والاكتفاء بالعقوبة المالية فقط، وعلى الرغم من أن الإسماعيلى يقبع فى المركز الأخير بدون نقاط بعد أن خاض جولتين، إلا أن فرصته مازالت قائمة حيث يتبقى له 4 مباريات بحاجة للحصول فيها على 10 نقاط على الأقل فى انتظار تعثر مازيمبى أو قسنطينة الجزائرى وعدم وصول أحدهما إلى النقطة رقم 10 على الأقل حتى يحجز الدراويش إحدى تذكرتى التأهل إلى الدور ربع النهائى من البطولة.