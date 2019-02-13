شكرا لقرائتكم سولشاير بعد ثنائية باريس: الجبال وجدت للصعود إليها وبوجبا مظلوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، النرويجي أولي جونار سولشار، عقب خسارته في عقر داره على يد باريس سان جيرمان الفرنسي 0-2 في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، أنهم لم يلعبوا مباريات بهذا المستوى منذ فترة طويلة، وأن عليهم التعلم من هذه التجربة.

وأوضح سولشاير في تصريحات لشبكة "BT" البريطانية عقب المباراة التي احتضنها ملعب أولد ترافورد: "الجبال وجدت من أجل الصعود إليها.. لا يمكنك التوقف ببساطة والتفكير أن الأمر انتهى.. مباراة اليوم كانت بمثابة اختبار لنا أمام أحد أفضل الفرق".

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ورفض المدرب النرويجي الشاب (45 عاماً) تحميل مسؤولية الخسارة للإصابتين المبكرتين للثنائي أنتوني مارسيال وجيسي لينجارد، ونزول لاعبين يمتلكان إمكانيات مختلفة وهما الإسباني خوان ماتا والتشيلي أليكسيس سانشيز.

كما دافع مدرب المان يونايتد عن لاعبه الفرنسي بول بوغبا، الذي طرد ببطاقة صفراء ثانية قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي في لعبة مشتركة مع البرازيلي داني ألفيس، إذ أكد أنه كان فقط يحاول حماية الكرة.

وتعد هذه هي الخسارة الأولى لـ"الشياطين الحمر" مع سولشاير منذ جلوسه على مقعد المدير الفني في ديسمبر الماضي، خلفاً للبرتغالي جوزيه مورينيو، بعد 11 مباراة شهدت 10 انتصارات وتعادل وحيد.