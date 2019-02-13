شكرا لقرائتكم مدرب الأخضر الشاب يستعد تحت إشراف "تلميذ كرويف" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - يخرج خالد العطوي مدرب المنتخب السعودي الشاب وفريقه الفني كل صباح من الفندق الواقع في إشبيلية، ويتوجهون إلى نادي ريال بيتيس لقضاء فترة معايشة مع كيكي سيتين المدرب الملقب بـ"تلميذ كرويف" في إسبانيا.
يدخل السعوديون الستة إلى النادي الأندلسي قبل الجميع، ويأخذون مواقعهم في الملعب، وبعدها يأتي المدرب كيكي سيتين المسؤول عن يومهم وبرنامجهم، وفي المقابل لم يترك خالد العطوي أي سؤال فني دون طرحه على المدرب المخضرم والذي كان يجيب عليه من خلال دفتر صغير كان يدون فيه كل ملاحظاته.
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