شكرا لقرائتكم رئيس برشلونة:يجب إقامة 3 مباريات في الدوري خارج إسبانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يعتقد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة أنه يجب إقامة ثلاث مباريات على الأقل في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم خارج البلاد كل موسم.

وأثار احتمال إقامة مباريات في الخارج الكثير من الجدل في إسبانيا منذ أعلنت رابطة الدوري الإسباني توقيع اتفاق مدته 15 عاما مع شركة ريلفنت سبورتس للترفيه في أغسطس الماضي من أجل الترويج للرياضة والدوري الإسباني في أميركا الشمالية.

وتضمن هذا الاتفاق إقامة مباراة واحدة من الدوري الإسباني على أراض أميركية كل موسم، وكانت مواجهة جيرونا ضد برشلونة مقررة يوم 26 يناير على ملعب فريق ميامي دولفينز المنافس في دوري كرة القدم الأميركية، لكن هذه الخطط واجهت معارضة من الاتحاد الإسباني لكرة القدم بالإضافة للاتحادين الأوروبي والدولي، وسحب برشلونة في نهاية المطاف إلتزامه في ديسمبر بسبب الافتقار للاجماع حول الاقتراح.

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ويعتقد بارتوميو أن رابطة الدوري الإسباني عليها السعي لاحياء الاقتراح في الموسم المقبل، ويتطلع لما هو أبعد من ذلك أيضا. وقال بارتوميو في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" :إذا أردنا أن يكون الدوري قويا، علينا خوض هذه المباريات، في برشلونة تحدثنا عدة مرات إلى مسؤولي رابطة الدوري وأبلغناهم بأنه إذا أرادوا الترويج للمسابقة أكثر وأكثر، فيجب إقامة ثلاث مباريات في الموسم خارج إسبانيا بواقع مباراة في أميركا وواحدة في الشرق الأوسط وواحدة في آسيا.

وأضاف: ينبغي أن نقترب من المشجعين. نقوم بالجولات الصيفية في يوليو وأغسطس حتى نقترب من الجماهير. نظهر احترامنا لهم، والذهاب إلى ميامي كان احتراما لمشجعينا في الولايات المتحدة.

وقال متحدث باسم رابطة الدوري لـ "رويترز" :ندعم بشدة الطموحات الدولية لأي ناد لأننا نشترك بالتأكيد في وجهة نظر جعل الدوري قريبا من الجماهير في كل مكان، نرى أن هذه الخطوة المنطقية التالية في نمو مسابقتنا وتمثل فائدة واضحة لكل الأطراف المعنية.ولم يرد برشلونة بعد على طلب للتعقيب.