شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. تاريخ مواجهات الزمالك أمام الأندية الجزائرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الزمالك بقيادة مديره الفنى السويسرى كريستيان جروس ثان لقاءات دور المجموعات فى الكونفدرالية الأفريقية اليوم الأربعاء على ملعب استاد برج العرب . ويرصد ”الخليج 365” تاريخ الزمالك أمام أندية الجزائر فى الفيديو التالى: 17.. عدد مباريات الزمالك مع فرق الجزائر 8.. عدد مرات فوز الزمالك 2.. عدد مرات خسارة الزمالك 7.. عدد مرات التعادل 5 /0 أكبر فوز للزمالك على مولودية وهران فى البطولة العربية عام 2005 Advertisements 3 /1 أكبر خسارة للزمالك من شبيبة القبائل دورى أبطال أفريقيا عام 1984 . 33 عدد الأهداف التى سجلها الزمالك 10 عدد الأهداف التى سكنت شباك الزمالك

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد فى دقيقة.. تاريخ مواجهات الزمالك أمام الأندية الجزائرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.