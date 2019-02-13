شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير يخضع لفحص طبى لتحديد فرص مشاركته فى مواجهة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع سعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى لفحص طبى قبل مران الفريق غد الخميس، لتحديد موقفه من المشاركة فى التدريبات المقبلة بعدما الإصابة البسيطة التى تعرض لها فى العضلة الضامة دون سفره مع الفريق إلى تنزانيا.

‎كان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى قد أعلن أن إصابة سعد سمير بسيطة ولا تدعو للقلق، فاللاعب اشتكى من آلام بسيطة فى العضلة الضامة وفضّل الجهاز الفنى إبعاده من رحلة تنزانيا لمواجهة سيمبا حتى لا تتفاقم الإصابة، موضحاً أن اللاعب سيكون جاهزا بنسبة كبيرة لمباراة الإنتاج الحربى.