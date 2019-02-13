شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير يخضع لفحص طبى لتحديد فرص مشاركته فى مواجهة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع سعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى لفحص طبى قبل مران الفريق غد الخميس، لتحديد موقفه من المشاركة فى التدريبات المقبلة بعدما الإصابة البسيطة التى تعرض لها فى العضلة الضامة دون سفره مع الفريق إلى تنزانيا.
كان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى قد أعلن أن إصابة سعد سمير بسيطة ولا تدعو للقلق، فاللاعب اشتكى من آلام بسيطة فى العضلة الضامة وفضّل الجهاز الفنى إبعاده من رحلة تنزانيا لمواجهة سيمبا حتى لا تتفاقم الإصابة، موضحاً أن اللاعب سيكون جاهزا بنسبة كبيرة لمباراة الإنتاج الحربى.
كانت هذه تفاصيل خبر سعد سمير يخضع لفحص طبى لتحديد فرص مشاركته فى مواجهة الإنتاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.