تونس تفوز باستضافة بطولة "أمم أفريقيا" للكرة الطائرة للرجال 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فازت تونس باستضافة بطولة أمم أفريقيا للكرة الطائرة "رجال"، للعام الجارى 2019، والتى ستجرى فى يوليو القادم. وقالت وسائل إعلام تونسية اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأفريقى للكرة الطائرة اختار تونس لتنظيم البطولة التى ستكون مؤهلة لكأس العالم باليابان المقرر عقدها فى نوفمبر 2019. Advertisements وتعد هذه هى المرة السادسة التى تنظم تونس بطولة أفريقيا للكرة الطائرة رجال. يشار إلى أن المنتخب التونسى للكرة الطائرة رجال فاز بالبطولة 9 مرات كان آخرها عام 2017.

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