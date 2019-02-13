سيدومير يستقر على قيد إبراهيم عبد الخالق ومحمود رضا بالقائمة الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر البلجيكى سيدومير المدير الفنى للإسماعيلى على قيد الثنائى إبراهيم عبد الخالق ومحمود رضا بالقائمة الأفريقية للدراويش.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلى قد أرسل خطاباً للاتحاد الأفريقى الكاف يطلب فيه استكمال قائمة الفريق بعد صدور قرار برفع الإيقاف عن الإسماعيلى وعودته لمنافسات دورى أبطال أفريقيا، لاسيما أن قائمة الدراويش تضم 28 لاعباً فقط ويحق للفريق إضافة لاعبين لاستكمال القائمة.

وسجل الإسماعيلى الرباعى أسامة إبراهيم وشيلونجو ومارشال ومحمود دونجا فى القائمة الأفريقية للدراويش قبل قرار الاستبعاد فى 23 يناير الماضى، وفضل سيدومير فى الوقت الراهن قيد الثنائى إبراهيم عبد الخالق والحارس محمود رضا للحاجة لجهودهم واستبعاد التنزانى يحيى زايد من القيد الأفريقى فى ظل الوفرة العديدة فى مركزه.

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وعاد الإسماعيلى إلى دور المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا عقب سقوط العقوبة التى وُقعت ضده بالاستبعاد والاكتفاء بالعقوبة المالية فقط، وعلى الرغم من أن الإسماعيلى يقبع فى المركز الأخير بدون نقاط بعد أن خاض جولتين، إلا أن فرصته مازالت قائمة، حيث يتبقى له 4 مباريات بحاجة للحصول فيها على 10 نقاط على الأقل فى انتظار تعثر مازيمبى أو قسنطينة الجزائرى وعدم وصول أحدهما إلى النقطة رقم 10 على الأقل حتى يحجز الدراويش إحدى تذكرتى التأهل إلى الدور ربع النهائى من البطولة.

ويلتقى الدراويش فى الجولتين الثالثة والرابعة مع شباب قسنطينة فى الجزائر والإسماعيلية، ثم يستضيف مازيمبى الكونغولى ويختتم مبارياته فى دور المجموعات بمواجهة الأفريقى فى تونس.

وعادت المجموعة الثالثة إلى حالتها الطبيعية بوجود 4 فرق متنافسة، ومع انتهاء الجولة الثالثة امتلك شباب قسنطينة 6 نقاط من مباراتين قبل مباراته مع الإسماعيلى وامتلك مازيمبى الكونغولى 6 نقاط أيضا، لكن من 3 مباريات، فى حين يمتلك الأفريقى 3 نقاط من 3 مباريات بالفوز على الدراويش والخسارة أمام الفريق الجزائرى ومازيمبى.