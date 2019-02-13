شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تعرف على أكبر 7 لاعبين سنا شاركوا فى بطولة دورى أبطال أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد عمر اللاعب الأوروبى، فى الملاعب الرياضية، أكثر من نظيره فى أى قارة أخرى، لما يوليه اللاعبون من اهتمام ورعاية بأنفسهم، وخضوعهم لبرامج تدريبات خاصة، كلما تقدم بهم العمر فى مسيرتهم مع فرقهم الرياضية.

وفى هذا التقرير نلقى الضوء على أكبر 7 لاعبين سناً شاركوا مع فرقهم فى بطولة دورى أبطال أوروبا، حيث تخطى جميعهم عمر الـ 40 عاماً خلال هذه المشاركات.

يعتبر الإيطالي ماركو بالوتا أكبر لاعب سنًا، يشارك ببطولة دوري أبطال أوروبا في تاريخها، وذلك في مباراة فريقه لاتسيو ضد ريال مدريد بعمر 43 عامًا و 168 يومًا.



ماركو بالوتا

الحارس الاسترالى مارك شوارزر، فقد شارك مع فريقه تشيلسى بمسابقة دورى أبطال أوروبا وكان عمره 41 سنة و 198 يوما.



مارك شوارزر

جيانلويجى بوفون، الحارس الإيطالى المخضرم، شارك مع فريقه باريس سان جيرمان، فى البطولة وعمره 41 سنة و 15 يوما.



بوفون

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الحارس البلجيكى دانى فيرليندن، شارك فى بطولة دورى أبطال أوروبا وكان عمره 40 سنة و 2017 يوما.



داني فيرليندن

أليساندرو كوستاكورتا، شارك فى بطولة دورى الأبطال مع نادى أى سى ميلان الإيطالى، وكان عمره 40 سنة و 213 يوما.



أليساندرو كوستاكورتا

أما الاسكتلندى ديفيد فقد لعب مع ناديه ببطولة دورى أبطال أوروبا وكان عمره 40 سنة و 212 يوما.



ديفيد وير

بينما لعب النجم الهولندى السابق أدوين فان در سار، فى هذه البطولة وكان عمره أيضاً 40 سنة و 212 يوما.