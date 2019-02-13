بيان نارٍي من بيراميدز

اليوم الجديد

أعلن نادي بيراميدز إف سي ترحيبه بالتعديلات التي أعلنها الاتحاد المصري لكرة القدم مساء اليوم، بخصوص مباراته أمام الأهلي يوم 28 فبراير الجاري.

واستبدل اتحاد الكرة مباراة الفريقين بالدور الثاني من الدوري الممتاز بمباراة دور الـ16 من كأس مصر، وهو ما كان الأهلي قد رفضه في بيانه السبت الماضي.

وأكد بيراميدز في بيانه أنه يحترم كل منافسيه، مع التأكيد التام باستعداد الفريق لمواجهة أي منافس في أي وقت طالما لم يخل ذلك بمبدأ تكافؤ الفرص.

واختتم بيراميدز بيانه بأنه لم ولن يرغب إلا في المطالبة بحقوق النادي المشروعة ولن...