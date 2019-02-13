الفحص الطبي يحدد موقف سعد سمير من مباراة الإنتاج بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يخضع اللاعب سعد سمير مدافع الفريق الأول بالنادي الأهلي لفحص طبي قبل مران الفريق غدًا الخميس، لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة الإنتاج الحربي المقبلة بالدوري المحلي.

وكان سعد سمير قد تغيب عن السفر رفقة الفريق الأحمر إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا بدوري الأبطال بسس شكواه من بعض الآلام في العضلة الضامة.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي قد أكد في وقت سابق أن إصابة سعد لا تدعو للقلق، لافتًا إلى أنها مجرد آلام بسيطة في العضلة الضامة وفضّل الجهاز الفني استبعاده من رحلة تنزانيا خوفًا من تفاقم الإصابة.

ومن المقرر أن يخضع سعد سمير لفحص طبي قبل مران الغد لتحديد قدرته على المشاركة في التدريبات التي تسبق مباراة الإنتاج الحربي المقرر لها السبت المقبل في الجولة الـ22 بالدوري المحلي.

وكان الجهاز الفني للأهلي بقيادة الأورجواياني مارتن لاسارتي قد قرر منح لاعبيه راحة من التدريبات اليوم الأربعاء، على أن ينتظم الفريق في تدريباته غدًا الخميس.

جدير بالذكر أن الأهلي خسر مباراته أمام سيمبا بهدف دون رد في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري الأبطال.