الخليج 365 يكشف .. سبب أزمة لاسارتي في مؤتمر مباراة سيمبا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

شهد المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة سيمبا والأهلي عصبية واضحة من جانب مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي.

وكان سيمبا قد تمكن من الفوز على الأهلي بهدف دون رد في مباراة الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا والتي جرت على الملعب الوطني في العاصمة دار السلام.

وقال كولينز أوكينيو المنسق الإعلامي للمباراة من جانب الكاف من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" : "لاسارتي ظهر غاضبًا في المؤتمر وقال إن عناصر سيمبا تعمدت إهدار الوقت في المباراة، حدثت حالة من الجدل بعد تدخل من جانب أحد الصحفيين، لكن الأزمة انتهت سريعًا."

كما ظهر لاسارتي وهو يحاول مصافحة مدرب سيمبا في نهاية المؤتمر الصحفي الذي ظهر فيه مدرب الفريق التنزاني بشكل غاضب.

وعن هذا قال كولينز: "مدرب الأهلي لم يُصافح مدرب سيمبا عقب نهاية المباراة وهو ما أثار غضب الأخير، في نهاية المؤتمر رفضت رحيل مدرب سيمبا بدون مصافحة وبالفعل صافح لاسارتي نظيره في الفريق الأخر لتنتهي هذه الأزمة البسيطة."