شباب كفر شبرا اليمن ينتظرون تحقيق حلمهم منذ 12 عاماً

كتب - عبدالرحمن أبوهاشم:

لا يزال أهالى وشباب كفر شبرا اليمن بزفتى بمحافظة الغربية ينتظرون تحقيق حلمهم بامتلاك ملعب لكرة القدم دون جدوى، نظرًا لتعنت أحد أهالى القرية وتدخله أكثر من مرة لإيقاف بناء الملعب.

والحكاية بدأت منذ 12 عاماً عندما تبرع اثنان من المواطنين بالقرية هما موسى عبدالهادى حجازى والعربى عبدالفتاح بقطعة أرض لبناء الملعب عليها بحوض الجزيرة

رقم 19 بزمام القرية، ليخدم شباب القرية البلغ تعداد سكانها 35 ألف نسمة.

ورغم استخراج معظم الأوراق اللازمة لتجهيز قطعة الأرض المشار إليها والحصول على الموافقات العديدة من المجلس الشعبى المحلى لمدينة زفتى ومديرية الشباب والرياضة بالغربية وإدارة الشباب بزفتى وهيئة الآثار وغيرها إلا

أنهم لم يتمكنوا من تجهيز الملعب، بسبب قيام أحد المواطنين والذى يمتلك قطعة أرض مجاورة بتهديد كل من يسعى لتخصيص هذه الأرض للمنفعة العامة لرغبته فى الاستيلاء عليها وضمها لملكيته مستغلا عمله بإحدى الوزارات السيادية.

ومنذ 12 عاماً يدور شباب وأهالى القرية فى حلقة مفرغة وبعد أن قاموا بتجهيز قطعة الأرض لإنشاء الملعب فى عام 2012 فوجئوا بقرار غريب بإزالته فى عام 2016، لتبدأ الحكاية من جديد بعد أن تسرب الحلم.