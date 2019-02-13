الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة الاننتاج الحربي

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال: يستأنف ‎الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته غدا الخميس استعدادا لمباراة الإنتاج الحربي في بطولة الدوري المقرر لها السبت المقبل. ‎ومنح الجهاز الفني للأهلي بقيادة الاورجواياني مارتن لاسارتي اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الأربعاء، حيث تعود بعثة الأهلي من تنزانيا ظهر اليوم بعد خوض لقاء سيمبا في العاصمة التنزانية دار السلام. ‎وخسر الأهلي بهدف دون رد أمام سيمبا التنزاني ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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