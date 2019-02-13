سعد سمير يخضع لفحص طبي غدا

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:

يخضع سعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لفحص طبي قبل مران الفريق غداً، الخميس، لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات المقبلة بعدما حالت الإصابة البسيطة التى تعرض لها في العضلة الضامة دون سفره مع

الفريق إلى تنزانيا.

‎كان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي قد أعلن أن إصابة سعد سمير بسيطة ولا تدعو للقلق، فاللاعب اشتكى من آلام بسيطة في العضلة الضامة

وفضّل الجهاز الفني إبعاده من رحلة تنزانيا لمواجهة سيمبا حتى لا تتفاقم الإصابة، موضحاً أن اللاعب سيكون جاهزا بنسبة كبيرة لمباراة الإنتاج الحربي.

‎ومن المقرر أن يخضع سعد سمير لفحص طبي قبل مران الغد لتحديد قدرته على المشاركة في مران اليومين المقبلين ليكون جاهزاً للمشاركة في لقاء الإنتاج الحربي.