سعد سمير يخضع لفحص طبي غدا

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يخضع سعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لفحص طبي قبل مران الفريق غداً، الخميس، لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات المقبلة بعدما حالت الإصابة البسيطة التى تعرض لها في العضلة الضامة دون سفره معالفريق إلى تنزانيا.
كان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي قد أعلن أن إصابة سعد سمير بسيطة ولا تدعو للقلق، فاللاعب اشتكى من آلام بسيطة في العضلة الضامة
ومن المقرر أن يخضع سعد سمير لفحص طبي قبل مران الغد لتحديد قدرته على المشاركة في مران اليومين المقبلين ليكون جاهزاً للمشاركة في لقاء الإنتاج الحربي.
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