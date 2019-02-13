الليلة.. ريال مدريد يخشى مفاجآت أياكس وصدام شرس بين توتنهام ودورتموند

يترقب عشاق الكرة العالمية، موقعتين من العيار الثقيل، فى تمام العاشرة مساء اليوم الأربعاء، حيث يحل العملاق الإسبانى ريال مدريد، ضيفًا على أياكس أمستردام، على ملعب يوهان كرويف أرينا، فى ذهاب دور الـ16 من دورى أبطال أوروبا. ويلتقى توتنهام الإنجليزى مع ضيفه بوروسيا دورتموند، فى نفس التوقيت، على ملعب «ويمبلى».

ويسعى حامل اللقب للمرور إلى الدور المقبل من بوابة الفريق الهولندى، حيث يعيش فترة استقرار تحت قيادة مدربه الجديد سانتياجو سولارى، الذى استعاد الكثير من مستوى الملكى خلال الفترة الأخيرة.

وكان الريال قد تأهل إلى الدور الحالى، بعدما احتل صدارة المجموعة السابعة برصيد 12 نقطة، بعدما فاز فى 4 لقاءات وخسر فى لقاءين على يد سيسكا موسكو الروسى.

وسيغيب عن ريال مدريد فى

المباراة ضد أياكس، الثنائى خيسوس فاييخو، ماركوس يورينتى بداعى الإصابة، ولن يفتقد الميرينجى أى لاعب آخر بداعى الإيقاف.

وسيبدأ سانتياجو سولارى بنفس الطريقة التى اعتاد عليها الفريق منذ بداية الموسم، وسيدفع بتيبو كورتوا فى حراسة المرمى، وفى قلب الدفاع مارسيلو، راموس وناتشو، ألفارو أودريوزولا، أما خط الوسط فسيتكون من الثلاثى تونى كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش، وسيقود هجوم الملكى كريم بنزيمه بجانب فينيسيوس جونيور ولوكاس فاسكيز.

وتأهل أياكس إلى الأدوار الإقصائية، بعدما حل ثانيًا فى المجموعة الخامسة خلف بايرن ميونيخ المتصدر، حيث حقق الفريق الهولندى 3 انتصارات و3 تعادلات ولم يتلق أى خسارة.

وفى لقاء اليوم، سيفتقد أياكس الثنائى نصير مزراوى وليساندرو ماجيان بداعى الإصابة، وسيغيب عن الفريق ماكسيمليان فوبر بسبب الإيقاف.

وسيبدأ المدرب إريك تين هج بنفس الطريقة التى اعتاد عليها مع الفريق، وسيتولى قيادة دفاع الفريق الثنائى جويليرمو ماريبان، ماتياس دى ليخت، وسيدفع بجويل فليتمان لتعويض غياب النمساوى المصاب، وسيقود هجوم الفريق ديفيد نيريس، بجانب حكيم زياش، دوسان تاديتش.

وفى المعركة الأخرى التى يستضيفها استاد «ويمبلى» بين أسود الفيستيفال والسبيرز، قد تبدو هادئة فى تلك البطولة، لكن نظرًا للأداء المميز الذى يقدمه الفريقان فى دورياتهم المحلية، فالسبيرز زحفوا فجأة واستغلوا السقوط المتتالى لطرفى الصراع ليفربول ومانشستر سيتى وأصبح الفارق بينهما وبين القمة 5 نقاط فقط.

أما الأسود فهم الأفضل فى ألمانيا، يفرضون هيمنتهم على صدارة الدورى الألمانى بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه بوروسيا مونشنجلادباخ، ممتلكًا مجموعة المواهب الشابة فى دورتموند انسجمت سريعًا، ونجحت فى تطبيق أسلوب فافر الذى يميل إلى الكرة السريعة واللجوء إلى اللعب الجماعى.