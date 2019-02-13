الليلة.. الزمالك يتأهب لوضع أول ثلاث نقاط في رصيده ببنك الكونفيدرالية

يلتقى فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع حسين داى بطل الجزائر باستاد الجيش ببرج العرب فى الجولة الثانية لدور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

يدير اللقاء الحكم الغانى دانيال لارييا حكم ساحة، ويعاونه المساعد الأول ابيل بابا من نيجيريا، المساعد الثانى سوريو فاتسوان من ليسوتو، والحكم الرابع ساليسيو بشير من نيجريا، ويراقب اللقاء التنزانى أحمد ادى مجواى دا، ويراقب الحكام السودانى محمد آدم حامد.

يدخل أصحاب الفانلة البيضاء المباراة تحت قيادة السويسرى كريستيان جروس بهدف تحقيق أول ثلاث نقاط بعد خسارته فى الجولة الأولى أمام جورماهيا الكينى بأربعة أهداف مقابل هدفين، حيث حرص المدير الفنى على عقد أكثر من جلسة مع اللاعبين ركز خلالها على الجانب النفسى وضرورة تحقيق الفوز واستغلال اللعب وسط الجماهير الكبيرة التى ستساند الفريق بكل قوة، مشدداً على أهمية اللقاء، والحصول على الثلاث نقاط هو الأهم بصرف النظر عن أى شىء آخر حتى يستطيع الفريق الدخول من جديد

فى المنافسة خاصة أن الفريق سيلعب أيضاً مباراته القادمة فى البطولة على ملعبه أمام بترو أتليتكو الأنجولى يوم ٢٤ فبراير الجارى.

واستعد الفريق للمباراة جيداً بعد فوزه المعنوى على النجوم إف سى بهدف نظيف حافظ من خلاله على تربعه على القمة منفردا برصيد ٤٨ نقطة، حيث أدى اللاعبون مرانهم على ملعب النادى بمشاركة جميع اللاعبين بمن فيهم طارق حامد ومحمود كهربا وحازم إمام الذين غابا عن مباراة النجوم بسبب الإيقاف.

وحرص جروس على عقد أكثر من محاضرة للاعبين شرح من خلالها عن طريق الفيديو طريقه لعب المنافس ونقاط القوة والضعف.

وأكد جروس للاعبين أن المنافس يضم عناصر جيدة، وأنه سيلعب على تضييق المساحات على لاعبى الزمالك بهدف الحفاظ على شباكه نظيفة وعليهم أن يستغلوا جميع الفرص التى تتاح لهم أمام مرمى المنافس وأنه لا بديل عن

تحقيق الفوز لأن أى نتيجة أخرى ستضع الفريق فى موقف صعب.

ويتوقع أن يلعب الزمالك بتشكيل يضم محمود جنش فى حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمد عبدالغنى وحازم إمام وعبدالله جمعه فى الدفاع وطارق حامد وفرجانى ساسى ومحمود كهربا فى الوسط ويوسف أوباما وإبراهيم حسن وخالد بوطيب «عمر السعيد» فى الهجوم.

أما فريق حسين داى الجزائرى فإنه يدخل اللقاء وفى رصيده ثلاث نقاط بعد أن حقق الفوز على بترو أتليتكو الأنجولى بهدفين مقابل هدف ويسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية أقلها الخروج متعادلاً خاصة أنه يلعب خارج أرضه.

وحرص الفريق الجزائرى على الوصول إلى القاهرة مبكراً بهدف الاستعداد الجيد لهذه المواجهة المهمة حيث أدى مرانه لمده ثلاثة أيام على ملعب برج العرب.

وأكد مزيان ايجيل المدير الفنى لفريق حسين داى على أن المواجهة ليست سهلة فى ظل رغبة الزمالك متصدر الدورى المصرى فى تعويض خسارته من جورماهيا كما أنه يعرف جيداً أن المنافس يضم لاعبين على أعلى مستوى فنى ومهارى، وأنه فى نفس الوقت يسعى للخروج بنتيجة جيدة بعد أن درس الزمالك جيداً من خلال مشاهده مباراته الأخيرة أمام النجوم.

ويعتمد الجهاز الفنى على مجموعة متميزة من اللاعبين أبرزهم محمد أمين توجى ووليد علاتى ومليك رياح وعبدالله نصيف ومختار سيسيه.