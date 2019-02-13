رياضة | فينجر لسولشاير: انتهى "شهر العسل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فينجر لسولشاير: انتهى "شهر العسل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني السابق لفريق أرسنال إن شهر العسل بين مانشستر يونايتد ومديره الفني النرويجي أولي جونار سولشاير قد انتهى الآن، وذلك بعد الهزيمة التي تلقاها الشياطين الحمر على ملعبهم أولد ترافورد أمام باريس سان جيرمان.

وخسر مانشستر يونايتد على ملعبه، مساء الثلاثاء، أمام باريس سان جيرمان 2-0 في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، بينما سيكون على الفريق الإنجليزي اللعب في باريس في الإياب يوم 6 مارس لتحقيق فوز شبه مستحيل (3-0) للتأهل، بدون نجم الفريق بول بوجبا الذي طرد في الدقائق الأخيرة من مباراة الأمس.

فينجر أكد خلال تحليله للمباراة لشبكة بي إن سبورتس أن ترتيب المباريات بالطريقة التي شاهدها الجميع قد أفاد سولشاير كثيرا في تحقيق الانتصارات المتتالية منذ تعيينه خلفا لجوزيه مورينيو، مضيفا: عندما رحل مورينيو كان أمام مانشستر يونايتد خمسة مباريات من السهل الفوز بها، والجميع يعلم أن أي فوز يمنحك المزيد من القوة، وهذا ما فعله سولشاير جيدا، من خلال الدفع باللاعبين الشباب.

وتابع: الإحصاءات قد تكون كاذبة أحيانا، فمثلا في فترة مورينيو كان راشفورد يلعب أغلب الوقت في مركز الجناح، لكنه الآن ينطلق من الوسط، لذلك يحصل على الكثير من الفرص السانحة أمام المرمى لتسجيل الأهداف.

وأوضح: ما أراه في مانشستر يونايتد الآن هو فريق يعتمد كثيرا على الهجمات المرتدة مع لاعبين كثيري الحركة ولاعب واحد مميز في الوسط يمكنه صناعة الفارق، هو بول بوجبا.

واختتم: لذلك كان من المثير أن نشاهد مانشستر يوناتيد أمام فريق مثل باريس سان جيرمان..وإذا شبهنا الأمر بالزواج، يمكننا القول إن الفترة السابقة كانت كشهر العسل، وقد توقف الآن عند هذه النقطة، وعليهم العودة للواقع. قد يكون البعض محظوظا بطول فترة شهر العسل الخاصة به مقارنة بالآخرين.

وأقيل فينجر من منصبه في يوليو 2018 وعين بدلا منه في أرسنال الإسباني أوناي إيمري، وذلك بعد أن قضى الفرنسي المخضرم 22 عاما في تدريب الفريق اللندني.