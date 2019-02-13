رياضة | ماتشات اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماتشات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نحرص من خلال موقع الخليج 365 الرياضي على تقديم خدمة نشر جدول مباريات اليوم الأربعاء 13-2-2019 على المستوي المحلي والعالمي.

جدول مباريات اليوم الأربعاء:

دوري أبطال أوروبا:

- توتنهام × بروسيا دورتموند:

اليوم في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت المعلقين حفيظ دراجي وعلي محمد علي

- أياكس أمستردام × ريال مدريد:

اليوم في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بصوت المعلقين رؤوف خليف وخليل البلوشي

الدوري السعودي:

- الحزم × الباطن:

اليوم في تمام الساعة الـ2:50 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة الرياضية السعودي ودوري بلس على الإنترنت

- الإتفاق × الفيصلي:

اليوم في تمام الساعة الـ5:10 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة الرياضية السعودية

الكونفدرالية الإفريقية:

- ساليتاس × النجم الساحلي:

اليوم في تمام الساعة الـ6:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 5 HD

- الرجاء البيضاوي × أوتوهو أويو:

اليوم في تمام الساعة الـ6:00 بتوقيت مدينة القاهرة

- نهضة بركان × حسنية أغادير:

اليوم في تمام الساعة الـ9:00 بتوقيت مدينة القاهرة

- الصفاقسي × رينجرز:

اليوم في تمام الساعة الـ9:00 بتوقيت مدينة القاهرة

- الزمالك × نصر حسين داي:

اليوم في تمام الساعة الـ9:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD