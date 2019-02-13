رياضة | جدول مباريات اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مباريات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يقدم موقع الخليج 365 الرياضي جدول مواعيد مباريات اليوم الاربعاء الموافق 13-2-2019 ونرصد لكم مواعيد أهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة والمعلقين.
- توتنهام × بروسيا دورتموند:
اليوم في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت المعلقين حفيظ دراجي وعلي محمد علي
- أياكس أمستردام × ريال مدريد:
اليوم في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بصوت المعلقين رؤوف خليف وخليل البلوشي
الدوري السعودي:
- الحزم × الباطن:
اليوم في تمام الساعة الـ2:50 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة الرياضية السعودي ودوري بلس على الإنترنت
- الإتفاق × الفيصلي:
اليوم في تمام الساعة الـ5:10 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة الرياضية السعودية
الكونفدرالية الإفريقية:
- ساليتاس × النجم الساحلي:
اليوم في تمام الساعة الـ6:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 5 HD
- الرجاء البيضاوي × أوتوهو أويو:
اليوم في تمام الساعة الـ6:00 بتوقيت مدينة القاهرة
- نهضة بركان × حسنية أغادير:
اليوم في تمام الساعة الـ9:00 بتوقيت مدينة القاهرة
- الصفاقسي × رينجرز:
اليوم في تمام الساعة الـ9:00 بتوقيت مدينة القاهرة
- الزمالك × نصر حسين داي:
اليوم في تمام الساعة الـ9:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD