رياضة | موعد مباراة الصفاقسي ورينجرز بالكونفدرالية اليوم الأربعاء 13 فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الصفاقسي ورينجرز بالكونفدرالية اليوم الأربعاء 13 فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادي الصفاقسي التونسي، منافسه فريق رينجو رينجرز، اليوم الأربعاء 13 فبراير في الساعة التاسعة مساءً على ملعب الفريق التونسي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية، عن إذاعة تلك المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 5 HD، وسوف يعلق على هذا اللقاء المعلق نوفل باشي.

ويحتل نادي الصفاقسي المركز الثاني في مجموعته برصيد 3 نقاط، بعد تحقيقه فوز هام خارج أرضه في الجولة الأولى من البطولة الأفريقية.

بينما يحل فريق رينجرز في صدارة ترتيب مجموعته برصيد 3 نقاط، بعد انتصار وحيد على ملعبه ووسط جماهيره، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر والحي لمباراة فريق الصفاقسي ضد نادي رينجرز في الكونفدرالية عبر موقع الخليج 365 الرياضي.