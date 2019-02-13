رياضة | موعد مباراة النجم الساحلي وساليتاس بالكونفدرالية اليوم الأربعاء 13 فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة النجم الساحلي وساليتاس بالكونفدرالية اليوم الأربعاء 13 فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي النجم الساحلي التونسي، ضد منافسه فريق ساليتاس، اليوم الأربعاء 13 فبراير في الساعة السادسة مساءً على ملعب الفريق البوركيني، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية، عن إذاعة تلك المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 5 HD، وسوف يعلق على هذا اللقاء المعلق عصام الشوالي.

ويحتل نادي النجم الساحلي المركز الثالث في مجموعته بدون رصيد من النقاط، بعد خوض مباراة وحيدة داخل أرضه وأمام جماهيره في سوسة.

بينما يحل فريق ساليتاس في المركز الرابع بترتيب مجموعته بدون رصيد أيضا من النقاط، بعد خسارته المباراة الوحيدة في الكونفدرالية خارج ملعبه.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر والحي لمباراة فريق النجم الساحلي التونسي وساليتاس في الكونفدرالية عبر موقع الخليج 365 الرياضي.