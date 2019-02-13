رياضة | موهوب روما على رادار ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موهوب روما على رادار ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل ريال مدريد الإسباني في صراع التعاقد مع نيكولو زانيولو موهوب فريق روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز الصفوف.

أفاد موقع الدون بالون الإسباني، أن ريال مدريد دخل في صراع شرس مع يوفنتوس في صفقة التعاقد مع نيكولو زانيولو بعد تألقه في الفترة الحالية مع روما.

واشار الموقع، إلى أن ريال مدريد يسعي لمواصلة خطة التعاقدات مع المواهب الشابة لضمان مستقبل الفريق خاصة وأن زانيولو لا يتجاوز الـ19 عاما.

وأكد الموقع على أن الأفضلية في صفقة زانيولو ستكون في صالح ريال مدريد، لأن ناديه الأصلي روما لن يفكره في بيعه لأي ناد داخل إيطاليا.