رياضة | المحلة يرفع شعار لا بديل عن الفوز في مهمة صعبة أمام دمنهور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المحلة يرفع شعار لا بديل عن الفوز في مهمة صعبة أمام دمنهور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدخل فريق غزل المحلة بقيادة مدربه خالد عيد مواجهة صعبة، غدا الخميس مع نظيره دمنهور الذي يقوده هاني العقبي فنيًا في الجولة 18 للمجموعة الثالثة بحري من دوري القسم الثاني، والتي ستقام علي ملعب غزل المحلة في الثانية والنصف عصرًا.

يخوض غزل المحة مباراة دمنهور محتلا المركز السابع برصيد 27 نقطة في المركز السابع وليس أمامه سوي الفوز حيث يسعي "عيد" المدير الفني في اقتناص الثلاث نقاط، للابقاء علي أماله في المنافسة والعودة للسباق مرة أخري، وذلك بعد الهزيمة في الجولة الماضية من الأوليمبي بهدفين نظيفين.

وفي المقابل يتربع دمنهور علي قمة المجموعة برصيد 33 نقطة ويبحث عن الفوز لضمان مواصلة الصدارة منفردًا.

وكان هشام آمنة محافظ البحيرة قد حضر مران الفريق الأمس وتم صرف مكافأة مالية لجميع اللاعبين والجهاز، بنادي ألعاب دمنهور، لتشجيع ودعم الفريق، وبذل الجهد للاستمرار في صدراة المجموعة.