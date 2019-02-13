رياضة | الصفقة المنتظرة تصدم برشلونة وتفضل الريال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصفقة المنتظرة تصدم برشلونة وتفضل الريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ نادي ريال مدريد الإسباني التخطيط نحو التعاقد مع ظهير الإيسر جديد لضمه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ذكر موقع الدون بالون، أن ريال مدريد يخطط للتعاقد مع جونيور فريبو من ريال بيتيس في الصيف لتعويض رحيل مارسيلو المحتمل لليوفي الإيطالي.

واضاف الموقع، أن فريبو تلقى العديد من اهتمامات كبار أوروبا لضمه في الصيف على رأسهم برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي والبايرن الألماني.

واشار الموقع، إلى أنه بالرغم من دخول برشلونة في الصفقة إلا أن اللاعب يفضل الانضمام لريال مدريد بناء على بعض التغريدات السابقة التي أظهر فيها حبه للفريق الملكي.

وحدد ريال بيتيس سعر بيع فريبو في الصيف المقبل نظير الحصول على مبلغ 50 مليون يورو.