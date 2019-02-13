رياضة | فان دير سار: وافد برشلونة "إيسكو" الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فان دير سار: وافد برشلونة "إيسكو" الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال فان دير سار الرئيس التنفيذي لنادي أياكس أمستردام الهولندي، إن فرانكي دي يونج المنتقل حديثاً لصفوف فريق برشلونة يشبه الثنائي إيسكو وهازارد.

وقال فان دير سار في تصريحاته: اعتقد أن دي يونج يذكرني بنجم وسط ريال مدريد إيسكو في عملية امتلاك الكرة والتحرك، مع قليل من البلجيكي إيدن هازارد لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي في التوغل بدفاعات الخصوم.

واضاف فان دير سار: دي يونج قادر على تقديم أشياء عظيمة في برشلونة لا يزال صغير في السن ويملك الكثير من القدرات والمهارات.

واشار فان دير سار إلى علاقته الجيدة مع إدارة برشلونة ولكنه اعترف برغبته في الحفاظ على القوام الأساسي في أياكس بالرغم من قوة الميركاتو.