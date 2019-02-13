شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة العجوز تجهز عرض لضم محمد صلاح والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365 - انتشرت في الأونة الأخيرة أخبار عن رغبة نادي يوفنتوس الإيطالي في ضم اللاعب المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

وذكرت صحيفية "توتو سبورت" أن إدارة يوفنتوس تنوي التقدم بعرض قيمته 50 مليون يورو إلى جانب الاستغناء عن الأرجنتيني باولو ديبالا لليفربول، من أجل الفوز بتوقيع صلاح.

وجاء في الصحيفة أن القيمة التسويقية لصلاح بلغت 200 مليون يورو، وهو ما يدفع إدارة يوفنتوس لإيجاد حلًا لضم اللاعب.

كماأكدت صحيفة جارديان الإنجليزية، في وقت سابقة أن السيدة العجوز يريد ضم محمد صلاح، بينما نشرت صحيفة أبولا البرتغالية ما يفيد بإبداء كريستيانو رونالدو لاعب اليوفنتوس موافقته على التعاقد مع الفرعون المصري.

ويذكر أن صلاح يؤدي موسم رائع مع ليفربول كما أنه يتصدر هداف الوري الإنجليزي برصيد 17 هدف ويبدو أنه في طريقه للإحتفاظ باللقب للمرة الثانية على التوالي.