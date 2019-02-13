شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بايرن ميونيخ الألماني :لدينا من يستطيع إيقاف صلاح والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365 - أكد كارل هاينز رومينجه رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني،لصحيفة بيلد الألمانية قائلا: أن فريقة لايخشى من مواجهة محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الأنجليزي .

حيث من المقرر أن تقام مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ يوم الثلاثاء القادم على ملعب أنفيلد، في إطار مباريات الذهاب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وأضاف رومينجه إذا كان ليفربول لديه صلاح فنحنا لدينا المدافع ديفيد ألابا الذي يعد واحدًا من أفضل المدافعين في العالم.

وأشار رومينجه أن ديفيد ألابا يلعب في الجانب الأيسر، وهو يماثل صلاح تمامًا في السرعة ويستطيع إيقافه.

واختتم حديثه : صلاح لاعب رائع ولكن لدينا ثقة في ألابا وفريقنا ولذلك فنحن لسنا خائفون من صلاح.