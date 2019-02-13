انت الان تتابع أنباء عن انسحاب الأهلي من الكأس.. تعرف على العقوبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم أحمد ١٢ فبراير ٢٠١٩ - ٠٥:٣٦ م

ترددت أنباء قوية داخل النادي الأهلي عن نية مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب إعلان الانسحاب من بطولة مسابقة كأس مصر، بعد إصرار لجنة المسابقة بالاتحاد المصري لكرة القدم على إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز في دور الـ16 لكأس مصر يوم 28 فبراير الجاري. ويأتي اتفاق مجلس إدارة الأهلي، الذي لم يتم الإعلان عنه حتى الآن بشكل رسمي، بسبب تعنت لجنة المسابقات ضد النادي الأهلي، والعناد في تحديد موعد مباراة الكأس في نفس موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدور الثاني لمسابقة الدوري، الذي تم تأجيله مؤخرًا بعد اعتراض تركي آل شيخ مالك بيراميدز.

وفي حالة انسحاب الأهلي من مسابقة كأس مصر فإن العقوبة المنتظرة وفقًا للائحة المسابقة هي تغريم النادي المنسحب 100 ألف جنيه، إضافة إلى حرمانه من المشاركة في نسخة البطولة في الموسم القادم. وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، التعديل الجديد في مواعيد بعض مباريات الدوري الممتاز وبطولة كأس