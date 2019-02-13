انت الان تتابع أنباء عن انسحاب الأهلي من الكأس.. تعرف على العقوبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:كريم أحمد ١٢ فبراير ٢٠١٩ - ٠٥:٣٦ م
ترددت أنباء قوية داخل النادي الأهلي عن نية مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب إعلان الانسحاب من بطولة مسابقة كأس مصر، بعد إصرار لجنة المسابقة بالاتحاد المصري لكرة القدم على إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز في دور الـ16 لكأس مصر يوم 28 فبراير الجاري. ويأتي اتفاق مجلس إدارة الأهلي، الذي لم يتم الإعلان عنه حتى الآن بشكل رسمي، بسبب تعنت لجنة المسابقات ضد النادي الأهلي، والعناد في تحديد موعد مباراة الكأس في نفس موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدور الثاني لمسابقة الدوري، الذي تم تأجيله مؤخرًا بعد اعتراض تركي آل شيخ مالك بيراميدز.
وفي حالة انسحاب الأهلي من مسابقة كأس مصر فإن العقوبة المنتظرة وفقًا للائحة المسابقة هي تغريم النادي المنسحب 100 ألف جنيه، إضافة إلى حرمانه من المشاركة في نسخة البطولة في الموسم القادم. وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، التعديل الجديد في مواعيد بعض مباريات الدوري الممتاز وبطولة كأس
وفي حالة انسحاب الأهلي من مسابقة كأس مصر فإن العقوبة المنتظرة وفقًا للائحة المسابقة هي تغريم النادي المنسحب 100 ألف جنيه، إضافة إلى حرمانه من المشاركة في نسخة البطولة في الموسم القادم.
وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، التعديل الجديد في مواعيد بعض مباريات الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر، بعد إغلاق عدد من الاستادات بسبب كأس الأمم الإفريقية، وعودة الإسماعيلي لاستكمال البطولة الإفريقية، حيث قررت لجنة المسابقات إقامة مباراة الأهلي مع بيراميدز في دور الـ16 من بطولة كأس مصر يوم 28 فبراير الجاري.
وكشف شريف فؤاد، المتحدث الرسمي للأهلي، في تصريحات خاصة إلى "التحرير"، أن النادي ينتظر وصول فاكس رسمي من اتحاد الكرة بموعد المباراة، وسيعقد اجتماع مجلس إدارة لمناقشة هذا الأمر وتحديد الرد المناسب على القرار.
كانت هذه تفاصيل خبر أنباء عن انسحاب الأهلي من الكأس.. تعرف على العقوبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.