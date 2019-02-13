انت الان تتابع رئيس الاتحاد السكندري: لا أستطيع الوصول لعامر حسين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ١٣ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ ص
نفى محمد مصيلحي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، ما تردد عن اتفاق اتحاد الكرة مع ممثلي رؤساء الأندية على مواعيد كأس مصر المعلنة مؤخرًا، معلقًا: «أقسم بالله ما حصل أن تم اقتراح هذا الأمر في اجتماع اتحاد الكرة». وقال مصيلحي، في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد، إن الأمر لم تتم مناقشته في اجتماع الأربعاء الماضي نهائيًا، مشددًا على أن ناديه يرفض موعد مباراة الإسماعيلي في كأس مصر، المقرر لها يوم 21 فبراير الجاري.
ووجّه رئيس النادي السكندري، الشكر إلى عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، موضحًا أنه في الوقت ذاته متعجب من موعد مباراة الإسماعيلي. وتابع: «تم تأجيل مباراة الاتحاد مع حرس الحدود من أجل مساعدة الفريق في البطولة العربية خلال لقاء العودة أمام الهلال السعودي ثم فوجئنا الثلاثاء بوضع موعد مباراة الإسماعيلي
ووجّه رئيس النادي السكندري، الشكر إلى عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، موضحًا أنه في الوقت ذاته متعجب من موعد مباراة الإسماعيلي.
وتابع: «تم تأجيل مباراة الاتحاد مع حرس الحدود من أجل مساعدة الفريق في البطولة العربية خلال لقاء العودة أمام الهلال السعودي ثم فوجئنا الثلاثاء بوضع موعد مباراة الإسماعيلي بكأس مصر بدلًا منها، حاولت الاتصال بعامر حسين لمدة 3 ساعات، لكن هاتفه مغلق».
واستكمل: «سنعود إلى الاسكندرية مساء 17 فبراير، ثم نعود إلى القاهرة لخوض مباراة يوم 21 أمام الإسماعيلي في ملعب المقاولون العرب فكيف سيحدث ذلك؟ الاتحاد هو ممثل مصر الوحيد في البطولة العربية ويجب مساعدته».
ووصلت بعثة الاتحاد، الثلاثاء، إلى الرياض لمواجهة الهلال السعودي، في ذهاب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية"، والمقرر لها السبت المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الاتحاد السكندري: لا أستطيع الوصول لعامر حسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.