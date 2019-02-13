انت الان تتابع رئيس الاتحاد السكندري: لا أستطيع الوصول لعامر حسين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ١٣ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ ص

نفى محمد مصيلحي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، ما تردد عن اتفاق اتحاد الكرة مع ممثلي رؤساء الأندية على مواعيد كأس مصر المعلنة مؤخرًا، معلقًا: «أقسم بالله ما حصل أن تم اقتراح هذا الأمر في اجتماع اتحاد الكرة». وقال مصيلحي، في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد، إن الأمر لم تتم مناقشته في اجتماع الأربعاء الماضي نهائيًا، مشددًا على أن ناديه يرفض موعد مباراة الإسماعيلي في كأس مصر، المقرر لها يوم 21 فبراير الجاري.

ووجّه رئيس النادي السكندري، الشكر إلى عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، موضحًا أنه في الوقت ذاته متعجب من موعد مباراة الإسماعيلي. وتابع: «تم تأجيل مباراة الاتحاد مع حرس الحدود من أجل مساعدة الفريق في البطولة العربية خلال لقاء العودة أمام الهلال السعودي ثم فوجئنا الثلاثاء بوضع موعد مباراة الإسماعيلي